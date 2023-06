Cielo nuvoloso e possibili temporali

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una circolazione umida e instabile centrata sull’Europa centrale sfiora il nord Italia portando condizioni di tempo variabile tra mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, con temperature in linea con le medie del periodo. Da venerdì e nel corso del fine settimana tendenza a rinforzo dell’alta pressione sull’area mediterranea, con tempo più stabile e clima tipicamente estivo. Mercoledì 7 giugno 2023 Tempo Previsto: in mattinatairregolarmentecon qualche rovescio sparso tra Prealpi e pianura occidentale, in graduale esaurimento. Nel pomeriggio e in seratapocoo parzialmentein pianura, nuvolosità cumuliforme sui rilievi con rovesci esparsi in locale sconfinamento verso le vicine aree di pianura tra tardo pomeriggio e sera. Temperature: minime in ...