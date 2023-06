Cielo Itinerante e Fondazione Cdp | al via i summer camp di Operazione Cielo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Napoli, Milano e Roma: queste le tre città che ospiteranno ii estivi di “”, il nuovo progetto lanciato da Il, non-profit che da due anni attraversa l’Italia con un pulmino per “portare ildove non arriva” tra i bambini che vivono in zone di disagio sociale e povertà educativa, e sostenuto daCdp. Ii estivi, tutti in partenza a giugno, dureranno quattro settimane e coinvolgeranno più di 200 ragazzi tra i 10 e i 14 anni di età che, oltre a sperimentare un innovativo metodo di apprendimento della matematica, verranno anche coinvolti in laboratori sullo spazio e in serate di osservazione del. I ...