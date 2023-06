Cielo arancione sopra Ottawa a causa degli incendi che stanno colpendo il Canada | la coltre di fumo arriva a New York

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La città disi è svegliata con ildei devastanticheil. Nelle immagini, girate da un residente, nebbia e foschia avvolgono lo skyline. Ladiha raggiunto anche parteStati Uniti, inclusa New, dove si è registrato un inquinamento record dell’aria. La Grande Mela è fra le città peggiori al mondo per qualità dell’aria, insieme a Dhaka, Jakarta e Nuova Delhi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

. Ecco come si presenta ildi Ottawa, capitale del Canada , invasa dal fumo del "Donnie Creek Fire", l'incendio che da settimane sta devastando la British Columbia e il Quebec ma anche ...La citta' di Ottawa si e' svegliata con ila causa dei devastanti incendi che stanno colpendo il Canada. Nelle immagini, girate da un residente, nebbia e foschia avvolgono lo skyline. La coltre di fumo ha raggiunto anche parte ...Un video postato sui social media mostra il colore delnella capitale canadese Ottawa: un'inquietante, segno della catastrofe ambientale che da tempo divora un'area boschiva enorme. E' l'effetto delle centinaia di incendi che da settimane ...

Cielo arancione sopra Ottawa a causa degli incendi che stanno colpendo il Canada: la coltre di fumo arriva a… Il Fatto Quotidiano

La citta' di Ottawa si e' svegliata con il cielo arancione a causa dei devastanti incendi che stanno colpendo il Canada. Nelle immagini, girate da ...“Non uscite di casa e indossate i respiratori”. Questo l’invito della autorità del Paese. La qualità dell'aria è al livello di guardia in tutta la costa orientale, non solo in Canada ma anche negli St ...