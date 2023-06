Christopher | chi è il cantante danese protagonista di ‘A Beautiful Life’

Leggi su funweek

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tra i nuovi titoli di giugno disponibili su Netflix spicca il film ALife che in una manciata di giorni ha scalato la Top Ten italiana dei contenuti più visti. La storia, diretta da Mehdi Avaz, vedeun pescatore dal passato drammatico che va svelandosi nel corso della pellicola spiegando, così, il carattere introverso del giovane. Legato al ricordo dei genitori prematuramente scomparsi, Elliott trova, o meglio incontra, la possibilità di dare una svolta alla sua vita durante un’esibizione insieme a un amico che coltiva il sogno della musica. Ma il vero talento canoro, coltivato a lungo in silenzio, non appartiene a Oliver. È proprio Elliott, infatti, che viene notato sul palco ricevendo la proposta di fare della musica il suo lavoro. Il percorso, però, non sarà privo di ostacoli, tra dubbi, sentimenti traditi, invidie e dolori ...