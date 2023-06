Chip | Stm e Global Foundries insieme per nuova fonderia in Francia con gli aiuti di Stato

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 giugno 2023)(GT) e STMicroelectronics (Stm) hanno annunciato la conclusione di un accordo per creare una, operata congiuntamente, per la produzione di semiconduttori nel sito di Crolles, in, implementando così il memorandum of understanding siglato lo scorso 11 luglio 2022. “In partnership con Stm a Crolles, espanderemo ulteriormente la nostra presenza all’interno del dinamico ecosistema tecnologico europeo, beneficiando di economie di scala per fornire capacità addizionali in maniera altamente efficiente” ha commentato in una nota Thomas Caulfield, presidente e ceo di. “forniremo la tecnologia leader del mercato, Fdx inserita nella roadmap tecnologica di ST, in allineamento con la domanda che ci ...