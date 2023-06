Chiara Ferragni | il sopralluogo nella casa nuova con i figli Leone e Vittoria | “Hanno visto le loro camerette” – FOTO

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Procedono spediti i lavori per ultimare il nuovo super attico che ospiterà la famiglia Ferragnez. La consegna è prevista a settembre ed èa tenere aggiornati i suoi follower sullo stato di avanzamento dellain cui presto si trasferiranno.giornata di martedì, infatti, l’imprenditrice digitale ha fatto unnel cantiere insieme aiper mostrargli le nuove. Il super attico, su due livelli, si trova poco distante dall’attuale abitazione, sempre in zona City Life, a Milano. Nelle immagini pubblicate dain un post si vede il camino monumentale rivestito di marmo che troneggia al centro del soggiorno non ancora arredato, una imponente scala a ...

