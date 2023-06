“Chi prende il posto di Fabio Fazio” Dopo tante voci | il nome del conduttore e la data del via

(Di mercoledì 7 giugno 2023), addio alla Rai: ma chirà il suola domenica sera? Com’è ormai noto da settimane, a partire dalla prossima stagione televisiva ildi Che tempo che fa approderà a Discovery su Nove. “Un grazie sincero alla Rai, la tv pubblica, la tv di tutti ed è anche la mia – ha detto nell’ultima puntata anin onda lo scorso 28 maggio – Non possiamo che volerle molto bene, in questi giorni 40 anni fa facevo il provino e incredibilmente mi hanno preso. Un grazie a chi mi ha scelto cambiando la mia vita professionale. Devo dire che sono stati 40 anni bellissimi”. Non èda sapere laprecisa della nuova avventura su Nove, ma a insieme a‘traslocano’ anche Luciana Littizzetto ...

'Indovinace l'ha Sììì!'. La ragazza gli chiede: 'Dai fammi provare' e per il gip è la ... ndr) non l'ha ammazzato', e proprio Da Rold suggerisce: 'Lo buttiamo là, nella casa abbandonata,...Phelpsspunto dal suo ultimo libro 'My journeys in Economic Theory' nel quale ricorda il suo ... Un messaggio anche alla platea che lo ascolta, dove c'e'sui salari enfatizza piuttosto il ...lele prenderà nell'Inter Le mezzali rispettive, il vertice basso o i braccetti Un po' e un po', probabilmente. Guardate intanto come ha scelto di difendere ten Hag sabato scorso. ...