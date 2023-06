Chi fa saltare Rumors sulla scelta di Pier Silvio | un terremoto anche a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In un anno di rivoluzioni televisive, con grandi personaggi che dalla Rai passano ad altre emittenti, c'èun volto tra i più noti diche presto potrebbe lasciare l'azienda in cui ha lavorato e vissuto per una vita. Si tratta di Ilary Blasi, finita nel mirino delle critiche a causa dei bassi ascolti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Non solo potrebbe essere spodestata dalla conduzione, ma è il programma stesso a rischiare di finire in soffitta e far spazio ad un grande ritorno, quello de La Talpa. Secondo NuovoTV, l'ad del biscione,Berlusconi, non è soddisfatto dell'ultima edizione del reality adventure, in onda ogni lunedì su Canale 5. Dopo la scure piovuta sull'ultimo Grande Fratello Vip, i vertici disono molto più attenti a forma e sostanza ...