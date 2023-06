(Di mercoledì 7 giugno 2023) Forse poco noto al grande pubblico,è un notodei vip e dei più importanti personaggi dello spettacolo. Speaker radiofonico, editore e produttore televisivo, l’agente è il presidente della Starpoint Corporation. Stiamo quindi parlando di una delle figureiali più note e rispettate nel panorama dello show business italiano. Una sorta di Re Mida dello spettacolo italiano, che ha collezionato grandi successi nell’ambito musicale e televisivo., tra le altre cose, è riuscito a portare all’ultimo Festival di Sanremo i Cugini di Campagna. Ha lanciato nomi di primo piano della musica italiana come Diodato o Il Volo, e ha riportato alle luci della ribalta nomi del passato come Orietta Berti, Donatella Rettore, Marcella Bella, Riccardo Fogli, Don ...

... come in tanti altri paesi commentaPerrone Filardi, Presidente SIC (Società Italiana di ... Infatti,sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico, con complicazioni che ...... fra cui i francesi Pguy, Huysmans e Maritain e gli italiani Pitigrilli eVillari. Una ... Comincia a conoscere Gesù e non le va a genione vuole fare "un illuminato fondatore di una ...'Il Servizio civile può cambiare la vita in positivo - ha infine sottolineatoBorsellino - ...farà questo percorso potrà confrontarsi con situazioni e persone che ci aiuteranno sempre a ...

Chi è Pasquale Mammaro, il manager dei vip ospite a Oggi è un altro giorno TPI

Forse poco noto al grande pubblico, Pasquale Mammaro è un noto manager dei vip e dei più importanti personaggi dello spettacolo. Speaker radiofonico, editore e produttore televisivo, l’agente è il ...Immigrazione (Italia) Presso la procura di Modena depositato un dossier redatto dagli attivisti di Jl Project: ci sarebbe nome e cognome del profilo Twitter accusato di aver diffuso contenuti intimida ...