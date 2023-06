Chelsea | Kovacic | “Penso che cambierò squadra | il Manchester City è un top team”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il centrocampista del, Mateo, ha parlato del suo futuro direttamente dal ritiro della Croazia, parlando anche delle voci che lo vogliono al: “Ho ancora un anno di contratto, l’ultima stagione è stata molto negativa e tutto va nella direzione in cui, dopo cinque anni positivi,. Ma nel calcio può succedere di tutto. Ilè un top, che merita di essere in finale di Champions ma non ho niente altro da dire a riguardo, non so cosa succederà”. SportFace.

Secondo quanto riporta 90Min, i Citizens ripiegheranno sul centrocampista delMateoma i Blues sono pronti a chiedere almeno 40 milioni di euro per il croato ex Inter e Real Madrid.A sua volta ilcontinua a seguire il portiere camerunese André Onana e il laterale destro olandese Denzel Dumfries . In uscita c'è un ex nerazzurro: il centrocampista croato Mateo, ...Il futuro di Mateopotrebbe non essere alma, comunque, non troppo lontano da Londra. Pare, infatti, che il croato abbia avuto l'ok per trattare col Manchester City . In queste ore si sono moltiplicate ...

'Football Insider' riferisce che non ci sarà alcun ritorno all'Inter per Kovacic. Il croato ha già trovato una prima intesa col City ...