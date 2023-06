Chanel Totti | la replica all' hater su Tik Tok lascia tutti senza parole

non si smentisce mai. Il caratterino che dimostra sui social ha evidenti origini. La figlia di Francescoe Ilary Blasi , nonostante la giovane età, è già al centro di gossip e ...La figlia di Francescoe Ilary Blasi ha risposto a una frase, sgrammaticata e poco carina, su ...... non ci saranno avvocati, alimenti, liti, rancori e contese su orologi e. 'Io ho i miei ... In casa (o meglio villone all'Eur, rimasto alla ex del Capitano)- Blasi non si sta affatto bene, ...

Chanel Totti dà lezioni di italiano a un hater: il commento è epico Today.it

Chanel Totti non si smentisce mai. Il caratterino che dimostra sui social ha evidenti origini. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, nonostante la giovane età, è già ...La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi negli ultimi mesi è spesso stata al centro di numerosi gossip e polemiche. Dall'accusa di essere stata l'amante del suo attuale ragazzo, Cristian Babalus, mo ...