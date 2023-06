Cesena-Lecco giovedì 08 giugno 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Le formazioni ufficiali di, match della semifinale di ritorno dei playoff di Serie C 2022/2023. Fischio d'inizio alle 20:30 di giovedì 8 giugno. Ricordiamo che in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ...Nuova gara da dentro o fuori per il, che questa sera al Manuzzi riceve ilper il ritorno della semifinale play - off (ore 20.30). Dopo la vittoria per 1 - 2 in Lombardia, i bianconeri accedono in finale con un pareggio o ...Le probabili formazioni di(3 - 4 - 1 - 2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Brambilla, Mercadante; Bumbu; S. Shpendi, Corazza. All. Toscano.(3 - 5 - 2): ...

Pescara (4-3-3): D’Aniello; Cancellotti, Brosco, Boben, Gozzi; Rafia, Aloi, Kraja; Merola, Lescano, Cuppone. A disposizione: Sommariva, Plizzari; Milani, Crescenzi ...CESENA (3-4-1-2) Tozzo; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Brambilla, Mercadante; Bumbu; Shpendi S., Shpendi C. (Lewis, Pollini, Zecca, Saber, Ferrante ...