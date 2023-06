Cdp | inaugurato nuovo ufficio di rappresentanza a Bruxelles | ospiterà le società del gruppo e di PagoPa

(Di mercoledì 7 giugno 2023) È statooggi a, alla presenza dell’Ambasciatrice presso il Regno del Belgio per l’Italia, Federica Favi, ildieuropea chele delegazioni di Cassa Depositi e Prestiti, di diversedelCdp e di. L’evento si è svolto alla presenza di: Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Cdp; Elisabetta Oliveri, Presidente di Autostrade per l’Italia; Monica de Virgiliis, Presidente di Snam; Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas; Renato Martini, Executive Commity Member di NEXI; Francesco Nonno, Direttore Regolamentazione e Affari Europei di Open Fiber; Alessandro Moricca, Amministratore Unico di ...

L'ampliamento delle attività consentirà un rafforzamento delle relazioni bilaterali con istituzioni e società europee. La nuova sede agevolerà iniziative di sistema sui temi chiave per l'Italia sul ......di sistema sui temi chiave per l'Italia sul fronte dello sviluppo sostenibile È stato... di diverse società del Gruppoe di PagoPA. ALL'EVENTO, TRA GLI ALTRI, GORNO TEMPINI E SCANNAPIECO ......più grande parco agrivoltaico in Italia che è statoa Mazara del Vallo , in Sicilia. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Engie e Amazon ed è finanziato grazie a un Green loan da,...

