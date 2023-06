Castelli romani – Rissa in un centro d’accoglienza | undici feriti

(Di mercoledì 7 giugno 2023) , uno è grave –tra pakistani e egiziani in undi accoglienza ai. I due gruppi si sono affrontati a colpi di bastonate e sediate conmigranti, di cui uno, in gravi condizioni, trasportato all’ospedale di Ariccia con una frattura del cranio composta. Quando i carabinieri della compagnia di Frascati, allertati dal personale della struttura, sono giunti sul posto la situazione si era ormai calmata e ai militari è rimasto solo il compito di sequestrare i bastoni e avviare le indagini.

Isolati fenomeni possibili anche nell'area deie sul Viterbese. Asciutto invece sulla Capitale e sul resto della regione con cieli poco nuvolosi. In serata residui fenomeni su ...La loro speranza, probabilmente, era quella di imitare il colpo analogo andato in scena nelle passate settimane ad un altro imprenditore, l'AD di Risparmio Casa , sempre ai(decisamente più ...... Arcobaleno, Elma, La Castelluccia, Sorriso per Tutti, coordinate dalla capofila Coop Sociale Gnosis) in partenariato pubblico con la Regione Lazio e i 21 comuni deie del litorale ...

Antenne telefoniche: al Parco dei Castelli Romani si presenta lo ... CastelliNotizie.it

I feriti sono 11, ma nessuno di loro rischia la vita. Il più grave ha riportato una frattura cranica composta ed è ricoverato al Nuovo Ospedale dei ...Rissa tra pakistani e egiziani in un centro di accoglienza ai Castelli romani. I due gruppi si sono affrontati a colpi di bastonate e sediate con undici migranti feriti, di cui uno, in gravi ...