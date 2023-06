Castelforte Molesta e ingiuria i vicini di casa e gli operatori sanitari | 59enne finisce in carcere

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 7 giugno 2023)– I militari della Stazione Carabinieri dihanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’A.G. di Cassino a carico di un 59 enne, di, per aver posto in essere, in più circostanze mentre era in uno stato di alterazione psico fisica dovuto all’abuso di alcool, condotte moleste ed ingiuriose L'articolo Temporeale Quotidiano.