Cassazione – Cocaina | confermata la condanna dei fratelli Bianchi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) per spaccio – La Corte diha confermato laa quattro anni e sei mesi per spaccio die estorsione per i due, giàti in primo grado all’ergastolo per la morte del ventenne Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Secondo i giudici, i due, esperti di arti marziali, avevano una capillare attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di. Laha confermato quanto deciso in precedenza dalla Corte d’Appello.