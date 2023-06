Cassano | “Mourinho si vergogni | rovinata l’immagine della Roma in due anni”

Il secondo portiere del Siviglia, intanto, Marko Dmitrovic , è ritornato sul battibecco in campo con: "Lui ha chiesto scusa a me". A proposito di scaramucce, Antonio, non ha ...punta il dito contro il tecnico portoghese: 'Sono convinto che l'arbitro era prevenuto, perché sapeva come si comportano. Visto che (ndr) ha detto che andava in vacanza, io spero che ...Commenta per primo Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, Antonioha parlato dell'allenatore della Roma, Josée di quanto successo nei confronti dell'arbitro Taylor dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia: 'uno schifo, ...

Nelle scorse settimane la permanenza di Mourinho era stata messa parecchio in discussione, soprattutto in seguito alla sconfitta in finale di Europa League ai danni del Siviglia. L'allenatore gialloro ...L'ex calciatore, tra le altre, di Inter, Milan e Real Madrid, ha attaccato duramente sia Massimiliano Allegri che José Mourinho.