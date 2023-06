Caso Giulia Tramontano | la richiesta ufficiale della procura | cosa succederà a Impagnatiello

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Social. . L’omicidio diè l’ennesimo femminicidio che ha sconvolto l’Italia intera in questi ultimi giorni. Sabato 27 maggio 2023, Alessandroha ucciso a coltellate, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza. Il gip di Milano Angela Minerva ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo. Sono terminati ieri, martedì 6 giugno 2023, i rilievi fatti dalla Scientifica nella casa a Senago, nel Milanese. Con il passare delle ore il quadro su quanto accaduto nell’appartamento di via Novella la sera di sabato 27 maggio appare sempre più chiaro e la confessione prende forma anche nei riscontri tecnico-scientifici. Ora lasarebbe intenzionata a richiedere un processo con rito immediato.Leggi ...