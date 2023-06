Carrelli della spesa sempre più vuoti ma scontrini sempre più cari Consumi giù del 4 | 8% in aprile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Continua la dieta forzata delle famiglie italiane che anche inhanno ridotto i beni acquistati a fronte di prezzi che continuano a crescere. Così il valore delle vendite al dettaglio è salito del 3,2% rispetto all’anno prima ma la quantità di beni acquistati segna un calo del 4,8%. La flessione è anche mese su mese (+ 0,2% in valore e – 0,2% in quantità). È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat. Rispetto all’del 2022 sono stati comprati il 5,4% in meno di beni alimentari ma per farlo si è speso il 6,2% in più dell’anno prima. Le vendite dei beni non alimentari crescono dello 0,4% in valore ma calano del 4,4% in volume (-4,4%). ’aumento maggiore in valore riguarda i Prodotti di profumeria, curapersona (+7,9%) mentre i Prodotti farmaceutici registrano il calo più sostenuto (-3,2%). Rispetto ad ...