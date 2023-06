Carofano | show e remuntada in Formula FX2 | il sannita vola nonostante il maltempo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRitorno in pista col botto per il team Valentino Racing all’Autodromo dell’Umbria a Magione. Lo scorso weekend, nel campionatoFX2, alla guida dellaLola, motorizzata Suzuki, il campione italiano in carica Valentino, giovane ventiduenne telesino. ha dato letteralmente spettacolo. Dopo aver ‘settato’ al meglio la vettura durante i giri di prove libere del sabato, nemmeno il peggiorare delle condizioni metereologiche hanno scalfito la classe indiscutibile del pilota: il pilota, infatti, visto il manto stradale scivoloso, decide saggiamente di rientrare per non rischiare, qualificandosi quinto in classifica assoluta senza forzare la mano ma caricando sulla gara tutta la sua classe. Un imprevisto problema tecnico al cuscinetto della ruota anteriore destra coglie ...