Caressa | «Lautaro Martinez più continuo quest’anno | anche dopo il Mondiale!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 7 giugno 2023)stila la sua lista dei top undici giocatori migliori di questa stagione in Serie A, inserendo. IN ATTACCO –ha inserito l’attaccante argentino nella sua personale top undici del campionato: «ha fatto una stagione come gli si chiedeva, i suoi digiuni sono diminuiti e la frequenza dei gol è migliorata. L’apporto è migliorato, vero che funziona la “Lu-La”, ma lui è veramente diventato decisivo. Hagiocato e vinto un Mondiale quindi potevafermarsi lì come in molti hanno fatto. Invece lui è arrivato carico al Mondiale, poi ha avuto un piccolo calo limitato a qualche settimana, poi ha ripreso al massimo. È stato uno dei migliori in assoluto». Inter-News - Ultime notizie e ...