Carcere di Salerno | il Sappe | detenuto minaccia di darsi fuoco

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnnordafricano hato dineldi. A rendere noto l’accaduto è stato il, sindacato autonomo di polizia penitenziaria. “L’uomo, ristretto in Terza sezione, dopo aver fatto la telefonata autorizzata e dopo aver avuto un breve colloquio con il comandante, è rientrato in cella, si è denudato e cosparso il corpo di olio, tagliandosi endo di“, ha spiegato in una nota il segretario generale Donato Capece. “Sono stati momenti di vero pericolo ed alta tensione ed è stata preziosa ed efficace l’opera di persuasione del poliziotto penitenziario in servizio nella sezione che, pur emotivamente colpito dalla drammaticità della ...

