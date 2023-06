Capocotta – Nuova proroga per i gestori della spiaggia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) – Il Consiglio di Stato ha sospeso gli effettiprecedente sentenza – Il Consiglio di Stato ha sospeso gli effettiprecedente sentenza che escludeva i vecchidalla concessione dei chioschidiin provincia di Roma. La faccenda era piuttosto ingarbugliata e soltanto il bando previsto dall’Unione Europea potrebbe risolverla. Ma, in attesa del bando, non si possono privare i romani di poter andare a prendere il sole nella. La decisione di Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, prevede la sospensione di una precedente sentenza (nr. 2659/2023) che di fatto aveva bloccato l’amministrazione capitolina dal rilasciare, come negli anni precedenti, l’ennesimaper la concessione scaduta. Con il ...

diè sempre più precaria. I gestori hanno chiesto formalmente al Comune di adottare un atto amministrativo idoneo a legittimare la loro attività nelle more dell'aggiudicazione della...'La situazione di- spiega l'avvocato Francesco Dell'Orso, legale del consorzio ...un atto amministrativo idoneo a legittimare la loro attività nelle more dell'aggiudicazione dellagara.

Il Comune era in ritardo con il nuovo bando di affidamento ma non poteva prorogare quello precedente a causa di una sentenza del Consiglio di Stato, che alla fine ha sospeso la propria sentenza ...“Dove l’amministrazione latita, decidono i giudici: e per fortuna, perché altrimenti la spiaggia di Capocotta sarebbe rimasta tutta l’estate senza i suoi chioschi. Il Comune infatti è in ritardo con i ...