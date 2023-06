Lo slittamento di due anni al bloccocircolazione in 21 chilometri quadratiper 156mila mezzi a Diesel Euro4. Una sessantina di accessi all'area garantiti ai possessori di veicoli più vecchi e le deroghe a specifiche categorie economiche come cinematografari e ...La finale era stata movimentata già nelle ore precedenti il match, con scontri fra tifosi nelle viececa. Poi, poco dopo il calcio d'inizio, un bicchiere lanciato dagli spalti ha ...Il progetto risponde a PugliaSociale 3.0, un avviso finalizzato allo sviluppocittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità. È diretto a sostenere, a livello regionale,...

Capitale della Cultura, in carcere un programma con 15 appuntamenti L'Eco di Bergamo

Lo slittamento di due anni al blocco della circolazione in 21 chilometri quadrati della Capitale per 156mila mezzi a Diesel Euro4. Una sessantina di accessi all’area garantiti ai possessori ...Un sondaggio conferma che una schiacciante maggioranza di persone non-bianche ritiene che per loro sia meglio vivere in Gran Bretagna che in un’altra democrazia occidentale ...