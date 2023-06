(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo il trionfale esordio stagionale ad Augusta, in Germania, con gli exploit di Giovanni De Gennaro, vittorioso nel K1, e Stefanie Horn, al successo nel kayak cross e seconda nel K1, varia in minima parte la composizione della Nazionale diche disputerà la seconda tappa didel, in programma a, in, dall’8 all’11 giugno. Nel kayak maschile convocati ancora Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, mentre Davide Ghisetti verrà sostituito da Zeno Ivaldi. Ribadita la presenza di tutte le azzurre nel kayak femminile, dove ci saranno Stefanie Horn e Chiara Sabattini, affiancate da Marta Bertoncelli, la quale sarà protagonista anche nella canadese femminile, sempre assieme ad Elena Borghi ed Elena Micozzi, confermate in ...

Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2023: Italia in Repubblica Ceca con rinnovata fiducia

