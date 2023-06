Camera | per la prima volta una deputata allatta un neonato in aula

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Per lanella storia del parlamento italiano, unaè entrata a Montecitorio con unin braccio e lo hato mentre seguiva i lavori. Si tratta di Gilda Sportiello del Movimento 5 stelle. La 36enne, accolta da un applauso unanime, si è seduta nella parte alta dell’emiciclo e ha partecipato alla votazione finale del decreto legge in materia di pubblica amministrazione. Poi hato il suo bimbo di appena due mesi, avuto con il collega pentastellato Riccardo Ricciardi. “Oggi si compie un passo importante, soprattutto perché rappresenta un precedente e un messaggio per il paese e per tutte le donne: da oggi in avanti, se le massime istituzioni italiane permettono alle lavoratrici dire sul posto di lavoro, a nessuna donna, ...

Per la prima volta nella storia del parlamento italiano, una deputata è entrata a Montecitorio con un neonato in braccio e lo ha allattato mentre seguiva i lavori. Si tratta di Gilda Sportiello del Mo