Calendario Roland Garros 2023 oggi | orari | ordine di gioco 7 giugno | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Aldi tennis,, mercoledì 7, si concluderanno i quarti di finale dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile e di doppio femminile, ma si disputeranno anche le semifinali di doppio misto. I match di singolare si giocheranno tutti sul Court Philippe Chatrier: per il torneo femminile dalle 11.00 Haddad Maia-Jabeur, non prima delle 12.30 Swiatek-Gauff, per il tabellone maschile non prima delle 15.00 Zverev-Etcheverry, non prima delle 20.15 Rune-Ruud. Sarà possibile seguire gli incontri delin diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2, mentre la direttaverrà assicurata da eurosport.it e discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la diretta ...