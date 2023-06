Calciomercato | Villarreal Non solo Juve | anche Aston Villa su Pau Torres

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Emery cerca rinforzi in difesa e pensaal centrale del Mster City, Aymeric Laporte LONDRA (INGHILTERRA) - L'entra in corsa per il cartellino di Pau. Secondo gli inglesi di 90min, il club di Birmingham, allenato da Unai Emery, cerca rinforzi in difesa e ha messo nel miri