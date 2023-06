Calciomercato Roma | spunta Icardi Abraham operato | torna tra 9 mesi

(Di mercoledì 7 giugno 2023), 7 giu. (Adnkronos) - Lacostretta a cambiare le strategie didopo le bruttissime notizie sul fronte Tammy. Il centravanti inglese è statodopo la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro e resterà lontano dai campi per 6-9. Per l'attacco giallorossoil nome di Mauro. L'attaccante argentino ha vinto la Super League turca con il Galatasaray, ha guidato la classifica marcatori e ora devere al Psg, proprietario del suo cartellino. Autore di 26 gol e sette assist in 29 presenze, l'attaccante di Rosario è seguito molto da vicino dalladi José Mourinho, finalista nell'ultima Europa League. Lain queste ore sta esaminando, ...

Commenta per primo Il primo passo dopo il bruttissimo infortunio rimediato in occasione di- Spezia è stato compiuto. Come annunciato dallatramite una nota ufficiale, Tammy Abraham è stato operato quest'oggi al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Eco il comunicato del club: 'Tammy Abraham è ...FUTURO - Massara potrebbe tornare subito in sella: Massimiliano Allegri lo vorrebbe alla Juventus che però aspetta Cristiano Giuntoli , c'è anche l'ideain caso di separazione con Tiago Pinto .... laha ufficializzato l'intervento odierno al ginocchio di Tammy Abraham. Il bomber inglese ... Tammy Abraham (LaPresse) -.itAll'ex Chelsea, dal dott. Andy Williams presso il Cromwell ...

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Mai abbassare la guardia. La Lega B dice ancora una volta #Basta! alla violenza sulle donne e stavolta lo fa in occasione delle finali playoff che vedranno protagoniste ...L'amministratore delegato della Lega Serie A ha analizzato il momento del calcio italiano e ha parlato degli obiettivi futuri per la massima serie ...