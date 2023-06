Calciomercato | Roma Dall' Argentina Pronta offerta a Psg per Icardi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L'ex Inter potrebbe sostituire Abraham, atteso da un lungo stop BUENOS AIRES () - Con Tammy Abraham fuori causa per lungo tempo (oggi l'attaccante inglese è stato operato al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore), lacerca un '9' da dare a Mourinho pe

Commenta per primo Il Bornemouth non riscatterà Matias Viña . Il club inglese ha deciso di non esercitare il diritto e terminare il prestito dell'esterno, che tornerà così allain attesa di una nuova sistemazione.... dopo la vittoria dellanella stagione del debutto, toccherà alla Fiorentina provare a tenere in Italia il trofeo. Tifosi Fiorentina (LaPresse) -.itI viola sfideranno tra poche ore ...... Inter, Milan, Juve,e Lazio. E già questa settimana è importantissima, se non decisiva per il ...e ritiro Il 1 luglio scatterà ufficialmente la campagna acquisti e cessioni anche se ...

L'ex Inter potrebbe sostituire Abraham, atteso da un lungo stop BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Con Tammy Abraham fuori causa per lungo ...La Roma deve fare i conti con il brutto infortunio di Tammy Abraham, che complica i piani di mercato del club di Trigoria. Malgrado il rinnovo automatico del contratto con il centravanti Belotti, Mou ...