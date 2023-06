Calciomercato Napoli | occhio alle uscite | la Lazio ci prova per Simeone

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Malgrado lo scorso 4 giugno si sia ufficialmente conclusa la Serie A 2022-23, contraddistinta da non poche emozioni e letteralmente dominata daldi Luciano Sptti – divenuto campione d’Italia – manca ancora un verdetto per poter porre la parola fine ad una stagione a dir poco emozionante. Vale a dire l’attesissimo spareggio salvezza tra Spezia ed Hellas Verona, in programma domenica 11 giugno,ore 20:45, nella splendida e suggestiva cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Uno spareggio, che deciderà chi insieme a Cremonese e Sampdoria prenderà parte al prossimo campionato cadetto. Tuttavia, il 4 giugno 2023, sarà per sempre ricordato non solo per la meravigliosa festa scudetto da parte del, ritornato sul tetto d’Italia dopo ben 33 anni, ma anche e soprattutto per l’addio al calcio di due ...