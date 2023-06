Calciomercato Milan | chi sarà il sostituto di Brahim Diaz

4 Aveva in mente una rivoluzione tecnica, Paolo Maldini, prima di essere licenziato dal. E per rivoluzione non si intende solo un profondo rinnovamento della rosa, ma anche un cambio di guida in panchina, come rivela il Corriere dello Sport : via Stefano Pioli, al suo posto Andrea ...Così è definito nel comunicato ufficiale di ieri, come a sottolineare la centralità del mister di Parma nel nuovo progetto del. Stefano Pioli (©LaPresse) -.itAvrà voce in capitolo ...... Arsenal e. Un mercato in entrata al risparmio non sarà tuttavia sufficiente a rispettare gli accordi presi con l'Uefa l'anno scorso. Mourinho e Ibanez (Lapresse) -.itPer riuscire ...

A Furlani, Moncada e a chiunque dovrà gestire il club spetta un compito difficile: far sì che la seconda e definitiva uscita di scena di Zlatan non si trasformi in una nuova discesa all'inferno ...Ecco come sarà il Milan fuori dal campo: Giorgio Furlani sempre più centrale, ma non è da escludere l'innesto di altre figure ...