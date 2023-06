Calciomercato – Messi annuncia | “Ho deciso che andrò a Miami”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il futuro di Leo: adrlo la stessa stella argentina in un'intervista al Mundo Deportivo

Commenta per primo Lionelha scelto l' Inter Miam i, la franchigia di MLS risponde con un video che preannuncia l'arrivo del campione argentino canzonando la stampa internazionale che aveva dato la Pulce di ritorno al ...Leggi anche Antonela contro Jorge: perché il futuro di Leo è appeso alla guerra deiLeggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 7 giugno 2023Commenta per primo L'indiscrezione delle ultime ore trova le conferme del diretto interessato: Lionelnon torna al Barcellona, andrà all'Inter Miami . Lo ha confermato il campione argentino in una lunga intervista concessa a Mundo Deportivo e Sport . A breve il servizio completo...

L'argentino, a fine contratto con il Psg, ha spiegato la sua scelta alla stampa catalana: giocherà nella Mls, ecco cos'ha detto ...