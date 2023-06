Calciomercato | Inter Miami in pole per Messi | arabi e Barça più lontani

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sempre più probabile un trasferimento nella Major League Soccer per il fuoriclasse argentino BARCELLONA (SPAGNA) - Nè il grande ritorno al Barcellona, nè l'ennesimo fuoriclasse pronto a chiudere la carriera ina Saudita. Secondo la stampa catalana, ma anche quella argentina, senza dimenticare T

Mancini (LaPresse) ". ItIl calcio italiano vive inoltre un grande momento attraverso il rendimento dei club con due finali tutte da giocare pere Fiorentina. Anche di questo ha ...Una situazione di stallo che ha convinto l'Miami ad accelerare i tempi, trovando altri argomenti interessanti per strappare il sì di Messi. La MLS e la Apple, infatti, parteciperebbero al ...1 Leo Messi verso l'... Miami. In scadenza di contratto a fine giugno col Paris Saint - Germain, l'attaccante argentino sarebbe pronto ad accettare l'offerta del club statunitense di David Beckham per andare a ...

Calciomercato Lazio, asse con l'Inter per i terzini. E Pellegrini... La Lazio Siamo Noi

Sempre più probabile un trasferimento nella Major League Soccer per il fuoriclasse argentino BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Nè il grande ...La partenza del centrocampista ivoriano permetterebbe agli azulgrana di fare cassa con una plusvalenza importante MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - ...