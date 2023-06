Calcio | Scanavino | ' addio a Superlega slegato da rapporti con Uefa e possibili sanzioni' **

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Torino, 7 giu. - (Adnkronos) - Non c'è correlazione tra l'allae leda parte dell'. Lo assicura l'amministratore delegato della Juventus Maurizioal microfono di Sky Sport: "Da una parte c'è il progetto, per il quale è stata inviata una comunicazione formale che può portarci fuori dal progetto. Dall'altra c'è la, ma non abbiamo termini al momento per giudicare perché le indagini nei nostri confronti da parte dellasono ancora in corso".

Calcio: Scanavino, 'Allegri mai stato in discussione, con lui c'è ...

