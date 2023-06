Calcio | la Juventus blinda Max Allegri Scanavino | “Mai in discussione continuiamo con lui Su Giuntoli…”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo giorni di discussioni e illazioni, la societàha voluto mettere la parola “fine” ai discorsi riguardanti il proprio allenatore. In una lunga intervista a Sky Sport, infatti, l’amministratore delegato Maurizioha rotto gli indugi e hato Massimilianoin vista della stagione 2023-2024. “Non è mai stato in– esordisce il dirigente bianconero – c’è totale condivisione degli scenari futuri sia sul mercato che dal punto di vista finanziario”. “Non sono mancati momenti di confronto con il mister – prosegue– ma gli incontri e i contatti quotidiani hanno consolidato il rapporto che è passato attraverso mesi di bufera. La critica tra noi però è sempre stata costruttiva con la volontà di fare meglio pere ...

Mentre l'accusa di Ludovico è ancora più pesante: "Laè la prima società dia non esonerare l'allenatore dopo due stagioni senza trofei e con zero gioco. Lui si è dimostrato un ...Sarà- Friburgo agli ottavi di Europa League. Dopo aver superato lo spareggio contro il Nantes (1 - 1 l'andata allo Stadium, 3 - 0 il ritorno in Francia), i bianconeri pescano ...Il giornalista sportivo Vaciago ha parlato della possibile esclusione delladalle competizioni europee Anche Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha commentato la possibile sanzione dell'...

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: " Quest’atavica mentalità perdente non smette mai di essere imperan ...Dopo il patteggiamento con la FIGC, la rinuncia alla SuperLega. Due rese in 10 giorni. O almeno, così le hanno interpretate molti tifosi juventini e, soprattutto, tutti quelli che la Juve non ce l’han ...