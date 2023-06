Calcio | domani al Ministero cultura presentato libro su Di Veroli e le persecuzioni razziali

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Giovedì 8 giugno 2023 alle ore 10, a Roma, aldella(Sala della Crociera – via del Collegio Romano, 27), si svolgerà la presentazione deldi Paolo Poponessi e Roberto Di‘Una stella in campo. Giovanni Didalla persecuzione razziale aldi serie A”, per raccontare la storia del difensore della Lazio, primo e unico calciatore ebreo romano ad avere giocato in serie A. Le vicende di un popolo, di una comunità, si intrecciano con la storia sportiva e familiare di Giovanni. Insieme agli autori, interverranno: il Ministro della, Gennaro Sangiuliano; la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello; il Presidente della Fondazione SS Lazio 1900, Gabriella Bascelli. L'articolo ...