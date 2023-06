Calcio | Conference Commisso ' Vincere il sogno di tutti noi'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) "Non immaginavo che si potesse arrivare così presto a questi traguardi", dice il presidente della Fiorentina FIRENZE - "Credo chelaLeague sia unper. Non immaginavo ...

Lo ha detto ai microfoni della Rai il presidente viola Rocco Commisso a poche ore dalla finale diLeague fra Fiorentina e West Ham. "Ai tifosi viola dico aiutateci e divertitevi, e ...... guardando le due formazioni, la bilancia è nettamente a favore degli inglesi, tuttavia ilè ...bianconera ha portato a una penalizzazione in Serie A che condanna la Juve allaLeague, ......alle 21 dall'Eden Arena di Praga si gioca la finale diLeague, la prima finale europea per i viola dopo 62 anni. Il match sarà trasmesso in tv e streaming da Sky Sport 1, Sky Sport, ...

'Non immaginavo che si potesse arrivare così presto a questi traguardi', dice il presidente della Fiorentina FIRENZE (ITALPRESS) - 'Credo che ...Nel caso la Fiorentina riuscisse a vincere in finale contro il West Ham, otterrebbe l’accesso di diritto alla prossima Europa League ...