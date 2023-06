Calcio | Brescia | sconfitta per 0-3 e 2 gare a porte chiuse per gli incidenti con il Cosenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. - (Adnkronos) -per 3-0 a tavolino e due partite da giocare a. E' questa la sanzione inflitta aldal giudice sportivo di Serie B in relazione agliavvenuti dentro e fuori lo stadio 'Rigamonti' nella partita di ritorno dei playout con il, gara sospesa nel finale giovedì scorso. Il club lombardo è stato punito per responsabilità oggettiva, anche in base al referto dei collaboratori della Procura federale riguardante gli scontri tra tifosi dele forze dell'ordine all'esterno dell'impianto, che tra l'altro hanno obbligato gli ufficiali di gara ed i componenti delle due società a rimanere nello stadio fino a tarda notte. Secondo il rapporto dell'arbitro, al 52' del secondo tempo - subito dopo la rete del ...