Calcio | Brasile di Vinicius giocherà amichevole con la Guinea con maglia nera contro razzismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - La nazionale brasilianail primo tempo dell'di sabato prossimolacon unaal posto della tradizionale gialloverde, in una campagnail, dopo quanto accaduto in Spagna ajr, come ha annunciato la Confederazione calcistica brasiliana. Ilindosserà latuttanel primo tempolae tornerà ai colori originali nel secondo tempo. La partita sinella città di Barcellona e la Cbf ha deciso di adottare il provvedimento dopo gli attacchi razzistil'attaccante brasiliano ...