Calcio | Borussia Dortmund | Bellingham al Real Madrid per 103 mln di euro

Il Real Madrid ha acquistato il nazionale inglese Jude Bellingham, che compirà 20 anni a fine mese, dalDortmund, il quale ha ufficializzato sul proprio sito il trasferimento, del valore di 103 milioni di euro, in un accordo che prevede anche possibili bonus fino al 30% del valore legati ai ...... ma dopo aver fatto decine di provini scelse ilDortmund. Prima di debuttare ci ha messo ... Quest'ultimo ha segnato diversi gol con gli Harrisburg, nelindoor, salvo poi allenare alcune ...Secondo "The Athletic", i blancos avrebbero raggiunto un accordo colDortmund: il 19enne centrocampista inglese costerà 100 milioni di euro di base fissa più bonus. Per il giocatore, invece, ...

Calcio: Borussia Dortmund, Bellingham al Real Madrid per 103 mln ... Gazzetta di Reggio

Dortmund, 7 giu. (Adnkronos) – Il centrocampista inglese Jude Bellingham si trasferirà al Real Madrid dal Borussia Dortmund per 103 milioni di euro. Lo ha annunciato lo stesso club tedesco. Il Dortmun ...Il talentuoso centrocampista inglese è stato ufficialmente ceduto dal Borussia Dortmund alle Merengues per una cifra iniziale di 103 milioni di euro (poco più di 100 milioni di franchi), cui possono ...