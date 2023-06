Calcio | agente Kvaratskhelia | ‘c’è la volontà di trovare un accordo per il rinnovo con il Napoli’

Sulla stagione col Napoli, l'del 77 azzurro aggiunge: "In Georgia si faceva il tifo per lui, tutti sognavano lo scudetto, lui ci sperava, ma ora non si accontenta. Vedrete che diventerà ancora ...Db Napoli 02/03/2023 - campionato diserie A / Napoli - Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Khvicha Kvaratskhelia L'di Kvaratskhelia , Mamuka Jugeli, ha rilasciato alcune ...A quel punto arriva un collega: 'Boom! Gli ha dato unnella schiena (...) L'ha tartassato di ... La ragazza gli chiede: 'Dai fammi provare' e per il gip è la conferma che l'si è tenuto la ...

Calcio: agente Kvaratskhelia, 'c'è la volontà di trovare un accordo ... Il Dubbio

Roma, 7 giu. – (Adnkronos) – “Lui ha un contratto lungo con il Napoli, ovviamente ci saranno dei miglioramenti ma accadrà tutto quando la stagione sarà finita ed incontreremo la dirigenza. Tutto quell ...L’agente Andi Zorba con la sua agenzia “Zorba Fifa Management” inizia con i nuovi progetti per i nuovi talenti giovani. Le annate di riferimento partono dal 2003 fino ad arrivare al 2010 per proporli ...