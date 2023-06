Calci e schiaffi a moglie e figli In manette 46enne

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ancora pungente il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia nella Provincia di Taranto. Nelle ultime ore, in aderenza alle regole imposte dal cosiddetto “codice rosso” i Carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo del posto, presunto responsabile del reato di “maltrattamenti in famiglia”, commesso nei confronti dellae dei. Tutto è nato da una ennesima lite tra la coppia, durante la quale l’uomo avrebbe aggredito e percosso la donna anche con. Alla richiesta di aiuto al numero di pronto intervento dei carabinieri “112” da parte della donna sono stati immediatamente inviati i Carabinieri sul posto, ai quali si è presentata una scena che lasciava pochi dubbi sull’accaduto. Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri ...