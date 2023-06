Cagliari | Ranieri | “Contro il Bari serviranno determinazione e volontà”

(4 - 3 - 1 - 2) : Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Nandez, Makombou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. Allenatore :. BARI (4 - 3 - 3) : Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari,...Attiva ora Le probabili formazioni di- Bari(4 - 3 - 1 - 2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Azzi; Nandez, Makombou, Rog; Mancosu; Pavoletti, Lapadula. All.. BARI (4 - ...... in una stagione in cui si è stato protagonista della squadra di Claudio. I suoi gol, ... Lapadula verrà premiato dal presidente della Lega B, Mauro Balata, in occasione di- ...

Alla Unipol Arena di Cagliari il primo atto della finale playoff di Serie B contro il Bari. Cosa aspettarsi da Cagliari-Bari Dopo una grande stagione regolare, i biancorossi e i rossoblu si… Leggi ...Premio Pablito che va al centravanti del Cagliari Gianluca Lapadula, capocannoniere della regular season in Serie B con 21 gol ...