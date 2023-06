Btp Valore da record | raccolti oltre 14 | 8 miliardi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) E' l'importo più alto mai registrato nelle emissioni per risparmiatori Il Btpchiude il terzo giorno di sottoscrizioni con un totale di 4.217.970.000 euro, il secondo importo più elevato mai registrato nella terza giornata delle emissioni per risparmiatori individuali. Sommati ai dati del primo e del secondo giorno, complessivamente sono stati14.845.261.000 euro, il più alto mai registrato nelle emissioni risparmiatori, al secondo posto il 16° Btp Italia emesso a maggio 2020 con un importo di 13.997.606.000 euro. Il collocamento del Btpprosegue anche nella giornata di domani. Il numero di contratti sottoscritti nel terzo giorno di sottoscrizioni si attesta a 152.460 (taglio medio di 27.666 euro). Nei primi tre giorni il numero di contratti sottoscritti si attesta a 523.426 (il più elevato mai registrato nelle ...

E' l'importo più alto mai registrato nelle emissioni per risparmiatori Ilchiude il terzo giorno di sottoscrizioni con un totale di 4.217.970.000 euro, il secondo importo più elevato mai registrato nella terza giornata delle emissioni per risparmiatori ...La terza giornata di collocamento deivede una conferma del trend positivo di acquisto da parte dei contribuenti e chiude con un totale di 4,22 miliardi. Considerando che nei primi due giorni gli ordini sono arrivati a 10,63 ...MILANO - Chiusura mista per le Borse europee, con i listini frenati fin dall'avvio dal crollo dell'export cinese e dai segnali di rallentamento arrivati da Europa e Stati Uniti. Sul fronte di Pechino ...

Btp Valore oggi, terzo giorno di collocamento: raggiunta quota 14,8 miliardi QUOTIDIANO NAZIONALE

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Il trend positivo degli acquisti arriva a chiusura della terza giornata e porta il totale delle emissioni del bond a 14,8 miliardi di euro. Plateroti: «Investimento sicuro. Ma attenzione al futuro del ...