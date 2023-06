Bruno Bozzetto a Cartoons on the Bay 2023 | Ho amato Le otto montagne ma dura troppo | l' ho visto in tre sere

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il nostro incontro con, ospite alon the Bay, dove ha presentato in anteprima il suo nuovo progetto animato per la Rai, che andrà in onda in autunno. Lui non vuole eschiMaestro, al massimo Star. Ma in realtà preferisce. Stiamo parlando di, uno dei nostri talenti italiani del fumetto e dell'animazione che a 85 anni ha ancora moltissimo da dire e dare all'arte visiva. Lo ha dimostrato alon the Bay, dove ha presentato in anteprima il suo nuovo progetto animato in onda in autunno sui canali Rai: "Sono tornato all'animazione dopo un po' di torpore perché disegnavo e basta datempo" dice ...

Bruno Bozzetto, la nostra intervista al Cartoons on the Bay Movieplayer

