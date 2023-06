Bruno Barbieri 4 Hotel | anticipazioni giovedì 8 Giugno

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’attesissimo appuntamento con il programma ““, prodotto da Sky Original e Banijay Italia, fa tappa nella suggestiva città di Trieste. L’episodio sarà trasmessoin esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La sfida vedrà i proprietari diconcorrere per un premio da reinvestire nella loro struttura, sotto l’occhio critico dell’esperto di hôtellerie, 82023 In questo appuntamento,porterà i telespettatori nella cosmopolita Trieste, una città ricca di storia, caratterizzata da maestosi palazzi, piazze incantevoli e una vista mozzafiato sul ...

Ovviamente, non possono mancare alcuni dei volti resi popolari dalle trasmissioni di Sky, come i tre giudici di Masterchef, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli;

TRIESTE - Trieste si prepara a essere protagonista di Bruno Barbieri 4 Hotel, lo show - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - condotto dal noto chef in onda domani alle 21.15 ...Giovedì 8 giugno su Sky e in streaming su NOW il primo episodio girato in Friuli Venezia Giulia che vede come protagoniste la città e quattro strutture alberghiere del territorio ...