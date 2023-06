Bruganelli – Bonolis è finita | cosa è accaduto realmente? Parla una terza persona

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo tanti rumors e pettegolezzi e varie smentite, Soniae Paolohanno confermato al rottura. La storica coppia ha annunciato la separazione attraverso un comunicato a Vanity Fair. I due hanno voluto comunicare in primala loro scelta nel divorziare e spiegare come, aldilà di tutto, il loro rimane un amore che si L'articolo proviene da KontroKultura.

Ieri, Paoloe Soniahanno annunciato in esclusiva a Vanity Fair, la fine della loro lunga storia d'amore durata ben 26 anni. Laura Freddi commenta in diretta la notizia della separazione tra ...Ovviamente, è stato inevitabile chiederle della notizia della fine del matrimonio che durava dal 2002 della. La conduttrice ha confessato di essere dispiaciuta per la notizia, ma,...Fotogallery - Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, amore al capolinea COPPIA AFFIATATA Fotogallery - Paoloe Sonia, i loro 21 anni di matrimonio GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - 'Love Mi' ecco chi si esibirà GUARDA LE FOTO Fotogallery - 'Isola dei famosi', le emozioni dell'ottava puntata ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, separati ma non troppo: "Finito il matrimonio, non l'amore" TGCOM

Tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è finita: un amore al capolinea che non ha scalfito però il loro rapporto. «Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra ...Tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è finita: un amore al capolinea che non ha scalfito però il loro rapporto.«Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra fam ...