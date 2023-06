... autore di 17 punti nella gara con l'Argentina: "Con l'Argentina è statapartita difficile, ... Perdere come ieri". La gara di domani sarà trasmessa in diretta su SKY Sport 1 e SKY Sport ...Questo è lo skyline di New York, evidentemente immerso ininnaturale bruma. Queste altre immagini invece arrivano da Mirtle Beach, in South Carolina, a oltre 1.600 chilometri dal rogo e mostrano ...... i bambini e coloro che hanno problemi respiratori Il Canadae il fumo rende la qualità dell'... il problema non si risolverà presto il Nordest è inposizione dove il fumo continuerà a fluire ...

Brucia una foresta in Canada, il fumo arriva fino a New York - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 7 giu. (askanews) - Ottawa, 7 giu. (askanews) - Fiamme ed enormi nubi si alzano dalla foresta intorno al Centennial lake, in Ontario, Canada. L'incendio sta andando avanti da alcuni giorni, ...