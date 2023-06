Brescia | sconfitta a tavolino e due giornate a porte chiuse per il caos al playout

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Due partite aal Rigamonti all'inizio della prossima stagione e 0 - 3 anella gara play - out pareggiata 1 - 1 sul campo con il Cosenza, che ha decretato la retrocessione in ...

Minuti di follia Poteva andare peggio aldopo quella manciata di minuti di follia totale che hanno visto scontri tra un centinaio di tifosi biancazzurri e le forze dell'ordine e che hanno ...Due partite a porte chiuse ea tavolino per 0 a 3. Sono queste le decisioni del giudice sportivo Ines Pisano a seguito ...che ha imposto l'interruzione della gara costata poi alla ...Collaboratore de "La Nazione" di Pisa da agosto 2018 Articoli recenti Ilretrocede con l'onta dellaa tavolino e due giornate di squalifica del campo XXIII Edizione dei Pisani Più ...

Brescia: sconfitta a tavolino e due giornate a porte chiuse La Gazzetta dello Sport

Sconfitta 3-0 a tavolino e due gare a porte chiuse. Questa la sanzione inflitta dal giudice sportivo della Serie B al Brescia, retrocessa in serie C, per ...Due partite a porte chiuse al Rigamonti all’inizio della prossima stagione e 0-3 a tavolino nella gara play-out pareggiata 1-1 sul campo con il Cosenza, che ha decretato la retrocessione in Serie C ...